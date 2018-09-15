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15.09.18 / 11:07 Новости / Россия и мир / Экономика

Расходы на национальный проект «Экология» уменьшились на 2,4 трлн рублей

До 4 трлн рублей

Фото АБН

Расходы на национальный проект «Экология» уменьшились на 2,4 трлн рублей. Об этом свидетельствует последняя редакция проекта.

Подлинность документа подтвердил федеральный чиновник и близкий к правительству источник, передает РБК. Согласно последней редакции, расходы на проект составили 2,4 трлн рублей. Сумма сократилась из-за уменьшения расходов в два раза на внедрение наилучших доступных технологий за счет внебюджетных средств 2019-2024 году.

Пресс-секретарь министра природных ресурсов Наталья Хлопунова подтвердила, что сумма сократилась до 4 трлн рублей. В настоящий момент документ отправили на согласование в профильные министерства.

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