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15.09.18 / 15:36 Новости / Россия и мир / Экономика

«Росатом» планирует оформит БелАЭС в промышленную эксплуатацию в 2019 году

Строительство бьет рекорды

Фото АБН

«Росатом» планирует оформит БелАЭС в промышленную эксплуатацию в 2019 году. Об этом в субботу сообщил глава организации Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.

Во время строительства БелАЭС организация устанавливает несколько мировых рекордов, передает РИА Новости слова Лихачева. В частности, рекорды по срокам, качеству и вовлеченности белорусских подрядчиков.

Напомним, Белорусскую АЭС строят около города Островец. Генподрядчик – дочернее предприятие «Росатома» «Атомстройэкспорт». В АЭС будет два энергоблока. Запуск первого энергоблока назначен на 2019 год, второго – 2020 год.

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