Путин пообещал выделить субсидии аграриям Приморья на восстановление после наводнения Около 680 млн рублей

Президент России Владимир Путин пообещал выделить субсидии аграриям Приморского края на восстановление объектов сельского хозяйства после наводнения. Об этом в субботу сообщили в администрации региона.

Глава Приморья Андрей Тарасенко обратился к президенту с обращением о получении субсиий. По данным руководителя региона, во время наводнения пострадало 34 тыс. га. Ущерб составил около 680 млн рублей, уточнил Тарасенко.

Путин дал согласие на выделение субсидий. Полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев дал распоряжение профильным ведомствам совместно с администрацией Приморья подготовить необходимые документы до конца сентября текущего года. Деньги пойдут на восстановление после наводнения и подготовку к весенне-полевым работам.

Напомним, в начале августа в Приморье прошли сильные ливни. Они привели к паводку. Жилые дома, дороги и сельхозугодия оказались подтоплены в пяти муниципалитетах. Это Михайловский, Октябрьский, Надеждинский и Хасанский районы, а также Усурийский городской округ.