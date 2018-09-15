Путин пообещал выделить субсидии аграриям Приморья на восстановление после наводнения

Президент России Владимир Путин пообещал выделить субсидии аграриям Приморского края на восстановление объектов сельского хозяйства после наводнения. Об этом в субботу сообщили в администрации региона.
Глава Приморья Андрей Тарасенко обратился к президенту с обращением о получении субсиий. По данным руководителя региона, во время наводнения пострадало 34 тыс. га. Ущерб составил около 680 млн рублей, уточнил Тарасенко.
Путин дал согласие на выделение субсидий. Полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев дал распоряжение профильным ведомствам совместно с администрацией Приморья подготовить необходимые документы до конца сентября текущего года. Деньги пойдут на восстановление после наводнения и подготовку к весенне-полевым работам.
Напомним, в начале августа в Приморье прошли сильные ливни. Они привели к паводку. Жилые дома, дороги и сельхозугодия оказались подтоплены в пяти муниципалитетах. Это Михайловский, Октябрьский, Надеждинский и Хасанский районы, а также Усурийский городской округ.
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