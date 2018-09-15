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15.09.18 / 19:31 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Форум «Санкт-Петербург — территория национального согласия» посетили более 400 человек

Представители более 60 национальностей

Молодежный форум «Санкт-Петербург — территория национального согласия» посетили более 400 человек. Об этом в субботу сообщили в аппарате вице-губернатора города Александра Говорунова.

Форум прошел в Репино. В нем приняли участие представители более 60 национальностей. Участники форма обсудили вопросы национальных отношений. В их числе бытовой национализм, ксенофобия и мигрантофобия, а также создание в Петербурге этнопарка. Кроме этого, на мероприятии подняли вопрос организации в городе мероприятий для гармонизации межнациональных отношений.

Добавим, также в субботу в Петербурге прошел «Кросс нации». В нем приняли участие 32,5 тыс. человек. Маршрут забега проходил через центр города. Из-за этого часть улиц были перекрыты.

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