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15.09.18 / 17:55 Новости / Россия и мир / Экономика

Экс-глава UberEats в России и журналист Варламов открыли в Москве ресторан-доставку

Без зала

Экс-глава UberEats в России Михал Рейдер и журналист Илья Варламов открыли в Москве ресторан, который работает только на доставку. Об этом сообщил Рейдер.

Ресторан получил название «Варламов есть», передает vc.ru. Он работает эксклюзивно через «Яндекс.Еду». Доставка еды осуществляется по центру города.

По словам Рейдера, отсутствие зала дает возможность ресторану делать порции больше за те же деньги. Он отметил, что ресторан с залом тратит на еду 15-20%. Отсутствие зала позволяет тратить на еду до 40%, уточнил Рейдер.

Экс-глава UberEats заявил, что меню ресторана может сильно меняться. Он сообщил, что блюда придумываются во время мозгового штурма самого Рейдера, Варламова, бренд-шефа и су-шефа.

Компания планирует открыть еще несколько кухонь в течение года. В следующем году – несколько десятком аналогичных заведений. Некоторые из них будут с другими концепциями.

Отметим, в сентябре текущего года была зарегистрирована компания ООО «Стар шеф», согласно информации «Контур.Фокус». В этой компании 45,5% принадлежит Рейдеру, 26% — Варламову, 26% — Вадиму Гинзбургу, 2,6% — гендиректору сервиса электронных книг «Литрес» Сергею Анурьеву. Добавим, в мае текущего года стало известно, что UberEats станет частью «Яндекс.Еда». После объединения, Рейдер покинул проект.

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