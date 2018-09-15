Вишневский потребовал Следственного комитета возбудить дело из-за отмены митинга 16 сентября По его мнению, аргумент Смольного несостоятелен

Депутат Петербурга Борис Вишневский потребовал от Следственного комитета возбудить дело из-за отмены митинга 16 сентября. Об этом парламентарий сообщил в субботу.

Вишневский направил соответствующее заявление в ГСУ СУ России по Петербургу. Депутат потребовал проверить законность отмены ранее согласованного митинга против повышения пенсионного возраста.

По мнению депутата, указанная Смольным причина переноса митинга является несостоятельной. Он отметил, что проведение геофизического лабораторного обследования и изысканий – не создает на пешеходной части площади опасного производственного объекта и не требует соблюдения правил специальных техник безопасности. Из-за этого такая причина не может быть законным поводом для проведения акции, уточнил Вишневский.

Напомним, Смольный предложил перенести митинг в Удельный парк из-за прорыва трубы на площади Ленина. Накануне в «Водоканале» заявили о проведении геофизического лабораторного обследования трубы и грунта. Организация отметила, что на время обследования площадь должна быть огорожена. Ранее в субботу прокуратура Петербурга предостерегла организаторов митинга от нарушения закона.