В Петербурге планируют отремонтировать 1-й Елагин мост Уже объявлен конкурс на разработку проекта

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявила конкурс на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации на капитальный ремонт 1-го Елагиного моста через Среднюю Невку. Об этом стало известно накануне из материалов на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет порядка 3,9 млн рублей. Заявки принимают до 5 октября, а рассмотрят их 12 октября.

Добавим, 1-й Елагин мост – одна из трех переправ, ведущих в ЦПКиО им. Кирова. Мост соединяет Елагин и Каменный острова. Его длина составляет 106,2 метров, а ширина — 11,5 метров. Этим летом после капремонта открыли 2-й Елагин мост.