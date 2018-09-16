Гудков: Людям, которые управляют нашей страной, пенсионеры не нужны Поэтому просить у них что-то бессмысленно

Людям, которые управляют Россией, пенсионеры не нужны, а нужны им только их деньги. Такое заявление сделал политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков на митинге в Петербурге в воскресенье, передает корреспондент АБН.

По его словам, деньги им нужны для того, «чтобы содержать огромное количество яхт, дворцов, самолетов; для того, чтобы пополнять офшоры». Поэтому просить у властей что-то «бессмысленно и бесполезно», уверен Гудков.

«Ну как Сечин со своими миллиардами может понять, что кому-то не хватает 10 тыс. рублей в месяц. Как может это понять Путин, который лет двадцать деньги руках не держал. Те люди, которые принимает решение о пенсии, не будут жить на эту пенсию», — заявил политик.

Добавим, в воскресенье в Свердловском саду в Петербурге проходит митинг против повышения пенсионного возраста. Изначально акция должна была пройти на площади Ленина, но затем ее объединили с митингом обманутых дольщиков и перенесли в сад.