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16.09.18 / 18:52 Новости / Политика / Россия и мир

Кандидат от КПРФ лидирует во втором туре выборов главы Приморья после обработки 80% бюллетеней

С отрывом в 7%

Фото АБН

После обработки 83,10% бюллетеней кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидирует во втором туре выборов губернатора Приморского края. Информация об этом размещена на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России в воскресенье.

По данным ЦИКа, Ищенко набирает 52,23% голосов. Его соперник, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко на данный момент заручился поддержкой 45,11% избирателей.

Добавим, в первом туре голосования, который прошел 9 сентября, депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко набрал 26,63%. Исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко получил 46,56%. Отметим, в единый день голосования выборы губернаторов проходили в 22 регионах страны, еще в четырех глава избирался голосованием в парламенте. Помимо Приморья, руководителя региона во втором туре выберут в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области.

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