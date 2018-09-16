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16.09.18 / 11:16 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге проходит старейший легкоатлетический пробег в России

С четырьмя дистанциями

В воскресенье, 16 сентября, проходит 92-й международный легкоатлетический пробег Пушкин –Петербург. Об этом сообщили в петербургском комитете по физической культуре и спорту.

В программе пробега четыре дистанции: 30 км, 15 км, 5 км и 2 км. Участники самой протяженной дистанции стартовали в Пушкине, самой короткой – на набережной реки Фонтанки у Аничкова моста. Финиш состоится на Дворцовой площади.

Добавим, легкоатлетический пробег Пушкин – Петербург проводится с 1923 года. Он является старейшим пробегом в России. С 2006 года пробег посвящается памяти корреспондента газеты «Вечерний Петербург» Валентина Семенова, который на протяжении полувека занимался организацией этого мероприятия. В этом году в забеге планировали принять участие 2,6 тыс. человек.

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