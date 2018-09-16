Участники объединенного митинга в Петербурге расходятся Он проходил в Свердловском саду

Участники митинга «Против пенсионного грабежа» и обманутых дольщиков, который проходит в Свердловском саду Петербурга, начали расходиться. Об этом в воскресенье передает корреспондент АБН.

На митинге слово взял бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Он заявил, что «людям, которые управляют нашей страной, пенсионеры не нужны, им нужны только их деньги». На мероприятии также выступили Борис Вишневский («Яблоко»), Андрей Пивоваров («Открытая Россия»), экономист Борис Кагарлицкий, а также Марина Шишкина («Справедливая Россия») и Оксана Дмитриева («Партия Роста»).

Добавим, митинг обманутых дольщиков был организован движением «Бездомный дольщик». Митинг «Против пенсионного грабежа» был организован объединенной оппозицией. Изначально он должен был пройти на площади Ленина, где был согласован со Смольным. Однако позже городские власти предложили организаторам переместиться в Удельный парк, поскольку на площади прорвало трубу и идут работы. Оргкомитет не согласился. В воскресенье на площадь прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Чтобы избежать задержаний, организаторы митинга договорились объединиться с митингом обманутых дольщиков, который проходит в Свердловском саду. По оценке АБН, митинг собрал около 1,5-2 тыс. участников.