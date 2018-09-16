Все новости

16.09.18 / 15:20 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Участники объединенного митинга в Петербурге расходятся

Он проходил в Свердловском саду

Фото АБН

Участники митинга «Против пенсионного грабежа» и обманутых дольщиков, который проходит в Свердловском саду Петербурга, начали расходиться. Об этом в воскресенье передает корреспондент АБН.

На митинге слово взял бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Он заявил, что «людям, которые управляют нашей страной, пенсионеры не нужны, им нужны только их деньги». На мероприятии также выступили Борис Вишневский («Яблоко»), Андрей Пивоваров («Открытая Россия»), экономист Борис Кагарлицкий, а также Марина Шишкина («Справедливая Россия») и Оксана Дмитриева («Партия Роста»).

Добавим, митинг обманутых дольщиков был организован движением «Бездомный дольщик». Митинг «Против пенсионного грабежа» был организован объединенной оппозицией. Изначально он должен был пройти на площади Ленина, где был согласован со Смольным. Однако позже городские власти предложили организаторам переместиться в Удельный парк, поскольку на площади прорвало трубу и идут работы. Оргкомитет не согласился. В воскресенье на площадь прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Чтобы избежать задержаний, организаторы митинга договорились объединиться с митингом обманутых дольщиков, который проходит в Свердловском саду. По оценке АБН, митинг собрал около 1,5-2 тыс. участников.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,151 seconds.