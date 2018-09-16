Объем заготовки древесины в России вырос на 9% за январь-июнь Составил 115,4 млн куб. м

По итогам I полугодия объем заготовки древесины в России составил около 115,4 млн куб. м, что на 9% больше в годовом выражении. Об этом в воскресенье рассказал глава Рослесхоза Иван Валентик.

Как передает ТАСС, за январь-июнь прошлого года показатель составил 105,9 млн куб. м. Всего с 2015 года, когда была введена электронная система учета сделок с древесиной, в систему загружено более 1,8 млн деклараций.

Кроме того, Валентик сообщил, что в 2017 году экспорт пиломатериалов вырос на 9,9% год к году, составив 29,7 млн куб. м. В стоимостном выражении экспорт составил порядка $3,99 млрд. По словам руководителя Рослесхоза, рост наблюдается пятый год подряд и «коррелирует с принятием норм лесного законодательства по учету древесины и сделок с ней».

Добавим, ранее сообщалось, что в лесной комплекс Ленобласти инвестировали порядка 3 млрд рублей в 2018 году. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, эта отрасль является одной из ведущих в экономике области. Он добавил, что Ленобласть – среди лидеров по лесовосстановлению и по лесопереработке.