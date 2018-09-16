Все новости

16.09.18 / 17:49 Новости / Россия и мир / Экономика

Объем заготовки древесины в России вырос на 9% за январь-июнь

Составил 115,4 млн куб. м

Фото АБН

По итогам I полугодия объем заготовки древесины в России составил около 115,4 млн куб. м, что на 9% больше в годовом выражении. Об этом в воскресенье рассказал глава Рослесхоза Иван Валентик.

Как передает ТАСС, за январь-июнь прошлого года показатель составил 105,9 млн куб. м. Всего с 2015 года, когда была введена электронная система учета сделок с древесиной, в систему загружено более 1,8 млн деклараций.

Кроме того, Валентик сообщил, что в 2017 году экспорт пиломатериалов вырос на 9,9% год к году, составив 29,7 млн куб. м. В стоимостном выражении экспорт составил порядка $3,99 млрд. По словам руководителя Рослесхоза, рост наблюдается пятый год подряд и «коррелирует с принятием норм лесного законодательства по учету древесины и сделок с ней».

Добавим, ранее сообщалось, что в лесной комплекс Ленобласти инвестировали порядка 3 млрд рублей в 2018 году. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, эта отрасль является одной из ведущих в экономике области. Он добавил, что Ленобласть – среди лидеров по лесовосстановлению и по лесопереработке.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,152 seconds.