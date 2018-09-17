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17.09.18 / 18:37 Новости / Россия и мир / Экономика

Медведев утвердил бюджет программы «Цифровая экономика»

Более 2 трлн рублей

Премьер РФ Дмитрий Медведев утвердил бюджет национальной программы «Цифровая экономика». Заседание президиума по стратегическому развитию и национальным проектам прошло в понедельник.

Как передает РБК, на развитие нацпрограммы в 2019-2024 годах потребуется 2,16 трлн рублей, сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков по итогам встречи. «Сейчас мы закладываем 2 трлн рублей, 1,08 трлн рублей – это дополнительные бюджетные средства. Мы рассчитываем как минимум на такую же сумму по внебюджетным источникам», — сказал Носков.

Отметим, в национальную программу войдут такие федеральные проекты, как «Нормативное регулирование», «Информационная инфраструктура», «Кадры и образование», «Информационная безопасность» и другие. В июне затраты на реализацию программы оценивали в 3,5 трлн рублей. В них входят как бюджетные, так и внебюджетные средства.

 

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