ЦБ может разрешить микрокредитным организациям выдавать деньги из кассы Для выдачи займов

Центробанк России собирается разрешить микрокредитным организациям выдавать деньги из кассы. Об этом стало известно в понедельник из опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов проекта закона ЦБ.

Нововведения также коснутся ломбардов, кредитных потребительских кооперативов, а также сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Деньги смогут тратить в счет будущих займов.

Планируется, что МФО и ломбарды будут выдавать из кассы до 1 млн рублей, а кредитные кооперативы – до 2 млн рублей. Размер единовременно выдаваемой клиенту суммы хотят ограничить 50 тыс. рублей для МФО и ломбардов и 100 тыс. рублей для кооперативов. Отметим, в настоящий момент микрокредитные организации могут выдавать деньги заемщикам только предварительно сняв их с банковского счета.

Ранее стало известно, что, по данным Национального бюро кредитных историй, в августе этого года россияне получили 1 млн кредитных карт. Это абсолютный рекорд для одного месяца. Год к году было выдано почти на 60% карт больше.