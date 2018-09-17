СУ СКР по Ленобласти возбудило дело по факту убийства бизнесмена Бадри Шенгелия Предположительно, его автомобиль обстреляли из проезжавшего мимо авто

Следственное управление СКР РФ по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту убийства мужчины, найденного с огнестрельными ранениями в автомобиле в лесополосе во Всеволожском районе региона. Об этом в ведомство сообщили в понедельник.

По предварительным данным, погибший – 53-летний бизнесмен Бадри Шенгелия, указали в СУ СКР. Согласно предварительной информации, «Мерседес» Шенгелия двигался по Новоприозерскому шоссе в сторону Петербурга. В районе 249 км машина была обстрелена неизвестным из проезжавшего мимо автомобиля.

Ранее о том, что полиция обнаружила тело Бадри Шенгелия, сообщили несколько СМИ. Каких-либо официальных комментариев правоохранительных органов на тот момент не было. Добавим, Шенгелия фигурировал в деле экс-начальника Управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко. Весной 2018 года Мосгорсуд признал последнего виновным в получении двух взяток на общую сумму $550 тыс.. Сам Максименко вину не признал.