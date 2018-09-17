СУ СКР по Ленобласти возбудило дело по факту убийства бизнесмена Бадри Шенгелия

Следственное управление СКР РФ по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту убийства мужчины, найденного с огнестрельными ранениями в автомобиле в лесополосе во Всеволожском районе региона. Об этом в ведомство сообщили в понедельник.
По предварительным данным, погибший – 53-летний бизнесмен Бадри Шенгелия, указали в СУ СКР. Согласно предварительной информации, «Мерседес» Шенгелия двигался по Новоприозерскому шоссе в сторону Петербурга. В районе 249 км машина была обстрелена неизвестным из проезжавшего мимо автомобиля.
Ранее о том, что полиция обнаружила тело Бадри Шенгелия, сообщили несколько СМИ. Каких-либо официальных комментариев правоохранительных органов на тот момент не было. Добавим, Шенгелия фигурировал в деле экс-начальника Управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко. Весной 2018 года Мосгорсуд признал последнего виновным в получении двух взяток на общую сумму $550 тыс.. Сам Максименко вину не признал.
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