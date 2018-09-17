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17.09.18 / 18:43 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Индекс промпроизводства в Петербурге вырос на 4,1% за январь-август

Среди лидеров производители электрооборудования и авто

Коллаж АБН

По итогам восьми месяцев 2018 года индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге вырос на 4,1% год к году. Об этом в понедельник рассказали в городском комитете по промышленной политике и инновациям.

В ведомстве отметили рост объемов выпуска электрооборудования (+36,3%), автомобилей (+8,8%), в производстве машин и оборудования (+5,4%). Кроме того, положительная динамика наблюдается в производстве напитков (+23,2%), мебели (+27,7%), производстве химических веществ и химпродуктов (+15,9%) и производстве одежды (+15,1%).

Индекс настроений в промышленности в августе составил 51,8%. Показатель рассчитывает КППИ с учетом статистики и данных опроса предприятий. При этом около 90% компаний оценивают общую экономическую ситуацию в организации позитивно.

В августе почти 75% принявших участие в опросе предприятий сохранили объемы выпуска товаров на уровне июля, а 14% — увеличили объемы производства. Около 25% предприятий планируют нарастить выпуск товаров в следующие три месяца.

Добавим, в России промпроизводство за январь-август выросло на 3,1% год к году. К июлю рост составил 2,7%, следует из данных Росстата.

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