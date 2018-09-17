Московская биржа закрылась в плюсе Индекс МосБиржи - 2 373,75, РТС - 1 099,50

Торги на Московской бирже в понедельник закрылись в зеленой зоне. Индекс МосБиржи вырос на 0,57% и остановился на отметке 2 373,75 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,44% до 1 099,50 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что рынок акций в понедельник «остается в хорошем настроении», однако пока покупателям не удается обновить пик прошлой недели и подняться существенно выше 2370 пунктов – спокойный внешний фон не мешает «быкам», но свежей информации для покупок пока не появляется. Индекс РТС по-прежнему не может дотянуться до 1100 пунктов, хотя валютная конъюнктура вполне нейтральна.

По оценкам «Альпари-Брокер», сессия вторника начнется колебаниями вокруг 2365-2370 пунктов для индекса МосБиржи и в районе 1090-1102 пунктов по индексу РТС.