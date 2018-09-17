Прибыль российских банков упала на 9,6% в 2018 году До 901 млрд рублей

Прибыль российских банков сократилась на 9,6% за восемь месяцев 2018 года. Об этом в понедельник сообщили в ЦБ.

Объем прибыли за указанный период составил 901 млрд рублей. А прибыль банков в августе составила 124 млрд рублей. Сообщается, что без учета санируемых банков этот показатель составил бы 1,2 трлн рублей. Уровень кредитования юридических лиц вырос на 8,3% до 32,6 трлн рублей, а физических лиц – на 14,1% до 13,8 трлн рублей.

Напомним, по состоянию на июль прибыль российских банков составила 776 млрд рублей. Тогда процент падения прибыли в годовом выражении составил 15,6%. Причиной сокращения прибыли регулятор также называл финансовое оздоровления ряда кредитных организаций.