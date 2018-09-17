«Яндекс» и Сбербанк начали продавать продукты через маркетплейс «Беру» Маркетплейс в бета-версии запустили в мае

Компания «Яндекс» и Сбербанк начали продавать продукты питания через маркетплейс «Беру», запущенный ранее. Об этом в «Яндекс.Маркете» сообщили в понедельник.

Как пишет «Интерфакс», пока что через «Беру» можно купить только продукты с длительным сроком хранения. Это растительное масло, хлопья для завтрака, чай, кофе, шоколад, а также продукты, выпускаемые под марками Nestle, Mars, Jacobs, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever. К концу года на «Беру» должны продавать уже более 15 тыс. продуктов питания.

Напомним, «Яндекс» и Сбербанк рассказали о закрытии сделки по созданию маркетплейса «Беру» в апреле. Тогда же они анонсировали его скорое открытие и запуск в тестовом режиме. Бета-версия работает с мая.