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17.09.18 / 10:28 Новости / Россия и мир / Экономика

«Яндекс» и Сбербанк начали продавать продукты через маркетплейс «Беру»

Маркетплейс в бета-версии запустили в мае

Фото АБН

Компания «Яндекс» и Сбербанк начали продавать продукты питания через маркетплейс «Беру», запущенный ранее. Об этом в «Яндекс.Маркете» сообщили в понедельник.

Как пишет «Интерфакс», пока что через «Беру» можно купить только продукты с длительным сроком хранения. Это растительное масло, хлопья для завтрака, чай, кофе, шоколад, а также продукты, выпускаемые под марками Nestle, Mars, Jacobs, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever. К концу года на «Беру» должны продавать уже более 15 тыс. продуктов питания.

Напомним, «Яндекс» и Сбербанк рассказали о закрытии сделки по созданию маркетплейса «Беру» в апреле. Тогда же они анонсировали его скорое открытие и запуск в тестовом режиме. Бета-версия работает с мая.

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