«Ромир»: Средний чек россиянина снижается пятый месяц подряд В августе по сравнению с июлем показатель уменьшился еще на 0,2%

Средний чек российского покупателя снижается пятый месяц подряд. Такие данные в понедельник приводит исследовательский холдинг «Ромир».

В августе индекс среднего чека, который высчитывает «Ромир», составил 495 рублей. По сравнению с июлем он уменьшился на 0,2%, или на 1 рубль. Второй месяц подряд размер среднего чека –ниже 500 рублей. Год к году величина среднего чека сократилась на 4,4% с 518 рублей.

Самый маленький средний чек – у жителей Сибирского федерального округа. Он составил 398 рублей, сократившись по сравнению с июлем на 2,7%. Самый большой – у жителей Северо-Кавказского округа. Он равен 615 рублям, но при этом сократился по сравнению с июлем на 9,7%.

В Северо-Западном федеральном округе значение индекса составило 571 рубля. За месяц он вырос на 1,2%. В Москве, как и во всем Центральном федеральном округе, чек теряет в размерах. Для столицы он составляет 672 рубля. За месяц сокращение достигло 0,7%.

Напомним, в июле средний чек российского покупателя снизился до минимума за два года. По сравнению с июнем он упал на 3,3%. Год к году показатель снизился на 1,4%.