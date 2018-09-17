«Русал», ПФР и выборы в Приморском крае. Итоги понедельника

Акции UC Rusal подорожали на 9%, в ПФР предложили перечислять конфискованные у коррупционеров средства, а ЦИК признал несостоявшимися выборы в Приморском крае. Тем временем ЦБ собирается разрешить микрокредитным организациям выдавать деньги из кассы, а Новак сообщил, что на следующей встрече ОПЕК+ обсудят увеличение добычи на 1 млн баррелей.

Акции UC Rusal и глобальные депозитарные расписки En+ Group в понедельник утром выросли в цене на 9%. Рост произошел на фоне разъяснений Минфина США по сделкам с компаниями.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил перечислять в ПФР деньги, конфискованные в рамках расследования дел о коррупции. Объем таких средств в 2019-2024 годах может составить около 1,8 млрд рублей.

Центризбирком признал состоявшимися выборы губернатора Приморского края. Накануне стало известно, что по итогам обработки 95% бюллетеней победу на выборах одерживает кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Центробанк собирается разрешить микрокредитным организациям выдавать деньги из кассы. Деньги смогут тратить в счет будущих займов.

На предстоящей встрече в Алжире участники ОПЕК+ могут обсудить возможное увеличение добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки. По словам Новака, в августе страны ОПЕК+ выполнили условия договоренности на 108%.