Силуанов прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ Ранее ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25% впервые с 2014 года

По мнению министра финансов Антона Силуанова, решение ЦБ о повышении ключевой ставки позитивно повлияет на финансовый рынок. Об этом он сообщил журналистам в понедельник.

Силуанов напомнил о нестабильности на рынках развивающихся стран, ожидании санкций в РФ и заключил, что решение ЦБ – объективное. На вопрос о возможности дальнейшего повышения ставки он ответил, что это зависит от ситуации с инфляцией и волатильностью, передает ТАСС.

Напомним, 14 сентября Банк России впервые с 2014 года увеличил ключевую ставку на 0,25%. Теперь она составляет 7,5% годовых. Ранее аналитики прогнозировали сохранение ключевой ставки на прежнем уровне.