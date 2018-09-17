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17.09.18 / 19:26 Новости / Россия и мир / Экономика

Силуанов прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25% впервые с 2014 года

По мнению министра финансов Антона Силуанова, решение ЦБ о повышении ключевой ставки позитивно повлияет на финансовый рынок. Об этом он сообщил журналистам в понедельник.

Силуанов напомнил о нестабильности на рынках развивающихся стран, ожидании санкций в РФ и заключил, что решение ЦБ – объективное. На вопрос о возможности дальнейшего повышения ставки он ответил, что это зависит от ситуации с инфляцией и волатильностью, передает ТАСС.

Напомним, 14 сентября Банк России впервые с 2014 года увеличил ключевую ставку на 0,25%. Теперь она составляет 7,5% годовых. Ранее аналитики прогнозировали сохранение ключевой ставки на прежнем уровне.

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