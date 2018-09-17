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17.09.18 / 10:41 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Арбитраж Петербурга назначил дату рассмотрения дела о банкротстве ФК «Тосно»

22 октября

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял к производству заявление футбольного клуба «Тосно» о собственном банкротстве и назначил дату рассмотрения по этому делу. Об этом стало известно в понедельник из материалов картотеки арбитражных дел.

Добавим, суд принял решение 14 сентября, а опубликовано оно было на следующий день. Согласно документу, заседание состоится 22 октября.

Этим летом футбольный клуб Ленинградской области уже пытался подать заявление о своей финансовой несостоятельности. Однако арбитраж вернул документы, поскольку нашел неточности в оформлении. Отмечалось, что ФК может повторно подать заявление после устранения замечаний.  Напомним, управляющий ФК «Точно», компания Fort Group решила закрыть клуб в начале июня из-за финансовых проблем.

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