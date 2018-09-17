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17.09.18 / 21:58 Новости / Петербург и Ленобласть

В УЕФА оценили подготовку Петербурга к чемпионату Европы по футболу

Представители УЕФА заключили, что город готов принять соревнование

Комиссия УЕФА проверила готовность спортивных объектов Петербурга к чемпионату Европы. Об этом в понедельник сообщили в администрации города.

Представители УЕФА заключили, что город готов принять соревнование. «Санкт-Петербург задает стандарты другим городам по организации мероприятий», — сказал Глава департамента операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар.

Отметим, матчи чемпионата Европы пройдут в 2020 году. Петербург в числе других 12 городов примет соревнования. Матчи будут проходить на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

 

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