В УЕФА оценили подготовку Петербурга к чемпионату Европы по футболу Представители УЕФА заключили, что город готов принять соревнование

Комиссия УЕФА проверила готовность спортивных объектов Петербурга к чемпионату Европы. Об этом в понедельник сообщили в администрации города.

Представители УЕФА заключили, что город готов принять соревнование. «Санкт-Петербург задает стандарты другим городам по организации мероприятий», — сказал Глава департамента операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар.

Отметим, матчи чемпионата Европы пройдут в 2020 году. Петербург в числе других 12 городов примет соревнования. Матчи будут проходить на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.