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17.09.18 / 17:02 Новости / Россия и мир / Экономика

«Внешэкономбанк» отсудил у «Тракторных заводов» порядка 30 млрд рублей

Из которых основного долга только 15 млрд рублей

Фото АБН

«Внешэкономбанк» отсудил у «Тракторных заводов» около 30 млрд рублей по иску о просроченной задолженности. Об этом стало известно в понедельник.

Сумма задолженности концерна составляла 15 млрд рублей. Еще 11,4 млрд рублей составили проценты, 1,36 млрд рублей – неустойка по долгу и 2,17 млрд рублей – неустойка по процентам.

Отметим, «Тракторные заводы получили кредит в 2010 году в рамках программы реструктуризации задолженности. Ответственность за долг распределялась между несколькими предприятиями, входящими в состав концерна. По иску ВЭБа в ноябре прошлого года суд ввел против «Тракторных заводов» процедуру банкротства. Также в реестр требований включили задолженность «Тракторных заводов» на 68,5 млрд рублей. В августе этого года «Внешэкономбанк» согласился передать долг концерна госкорпорации «Ростех», а та, в свою очередь, подобрала для концерна инвестора – компанию «Транспортные компоненты».

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