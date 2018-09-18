Прокуратура Петербурга нашла на рыбном заводе более 50 кг просроченной продукции Продукция арестована

Прокуратура Невского района Петербурга нашла на рыбном заводе более 50 кг просроченной продукции. Об этом ведомство сообщило во вторник.

Прокуроры вместе со специалистами Управления ветеринарии Петербурга проверили ООО «Морская столица». Сотрудники ведомство установили, что сбор, хранение и утилизация биологических отходов происходит с нарушением закона. Прокуратура обнаружила 216 кг мороженной кеты и 354 кг леща с истекшим сроком годности. Эту продукцию арестовали.

Прокуратура в адрес руководителя компании вынесла представление об устранении нарушения. Ведомство заявило, что в настоящий момент решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях. Информация о них направлена в Управление Роспотребнадзора по Петербургу.

Добавим, ранее Управление Роспотребнадзора по Петербургу закрыло рыбное производство. Ведомство установило, что предприятие не подало уведомление о начале своей работы. При этом, на самом производстве нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. Речь идет о «Производственной компании Пищевик».