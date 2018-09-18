«Бизнес привык, что государство – это некий левиафан»

В конце сентября в «Экспофоруме» состоится Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей». Организаторы обещают, что форум соберет экспертов в сфере бизнеса и экономики, руководителей федеральных и региональных органов власти, предприятий малого и крупного бизнеса. О том, зачем и как проводится форум, АБН рассказал Владислав Бальский, заместитель директора технопарка «Политехнический», который занимается организацией форума.

Расскажите, пожалуйста, зачем проводится форум «Энергия возможностей». Что он может дать участникам?

Форум – это прежде всего площадка для эффективного взаимодействия власти и бизнеса. Зачастую предприниматели и чиновники находятся на разных полюсах. Бизнес привык, что лучше работать отдельно, что государство – это некий «левиафан», который создает проблемы и бюрократические барьеры. Но это не всегда так –государство предоставляет много возможностей: разработаны программы по поддержке предпринимательства, предоставляются субсидии, более прозрачной становится система госзакупок.

Ленинградская область является достойным примером такого эффективного взаимодействия. К примеру, только в регионе субсидии ежегодно получают около 500 малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. В перечне 2018 года — 11 видов субсидий. Но бизнес, особенно малый и средний, не всегда знает, в какие двери ему стучать, чтобы получить поддержку. Форум – это хорошая возможность услышать друг друга, обсудить актуальные вопросы, поделиться опытом, представить бизнес-проекты.

Есть ли у форума «Энергия возможностей» преимущества перед другими бизнес-форумами? Кого вы видите ближайшим соперником «Энергии возможностей»?

Форум «Энергия возможностей» проводится четвертый год, но только в этом году мероприятие расширяет свои границы и приглашает к участию предпринимателей не только Ленинградской области, но и других регионов России, а также крупный бизнес. Впервые форум пройдет в двухдневном формате при участии и поддержке министерства экономического развития Российской Федерации.

Кроме того, соберутся ведущие эксперты в сфере бизнеса и экономики, руководители федеральных и региональных органов власти, предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, топ-менеджеры ключевых отраслевых компаний и корпораций, банков, институтов развития, лидеров общероссийских деловых объединений и общественных организаций, СМИ.

В прошлом Форуме приняли участие более 700 делегатов. В этом году ожидается около 1500 участников. В течение двух дней на площадке «Экспофорума» будут проходить семинары, мастер-классы, кейс-сессии, круглые столы на самые актуальные темы. Наша задача — не соперничать, а предоставить еще одну возможность диалога всем заинтересованным участникам.

Есть ли ощущение, что в российской экономике и российском бизнесе за последний год произошли существенные изменения? Может быть, вы видите это по подготовке форума, по готовности или не готовности партнеров сотрудничать?

Региональные власти заинтересованы в развитии малого и среднего бизнеса. Сегодня ни у кого не возникает сомнений, что именно этот сектор – один из основных двигателей экономики. На государственном уровне принята стратегия развития малого и среднего предпринимательства, создан институт развития в лице государственной корпорации МСП.

За последние годы для поддержки предпринимателей, действительно, много сделано: введена квота в сфере закупок, созданы преференции для российских поставщиков, налоговые каникулы. В области контроля и надзора с этого года внедряется рискориентированный подход.

Предприниматели увидели, что власть стала более открытой к их потребностям. По социологическим опросам, большинство руководителей малых и средних предприятий оценивают финансовое положение своего бизнеса как среднее (44%) и хорошее (35%). При этом на местах, особенно в депрессивных районах, все эти благие начинания не всегда доходят до своего адресата. Уверены, что проведение мероприятий такого формата как форум способствует решению этого вопроса. Тем более, когда организатором выступает власть – форум проводится администрацией Ленинградской области и при участии Минэкономразвития России.

Какие темы будут подниматься на форуме? Может быть, уже сформированы темы панельных сессий?

Повестка форума посвящена актуальным вопросам развития бизнеса в новой экономике, лучшим практикам, перспективам и решениям. Это возможности городской среды для развития бизнеса, что будет основной темой пленарного заседания, вопросы поддержки МСБ, кооперации и участия в закупках крупных компаний, экспорт, цифровая трансформация и новые технологии, подготовка кадров, туризм и ЗОЖ, женское предпринимательство и много других тем. На бизнес-марафоне будут представлены инновационные проекты, стартапы, лучшие кейсы самых разных направлений бизнеса.

Впервые в рамках форума пройдет слет социальных предпринимателей. Лучшие выпускники программы бизнес-акселерации смогут заключить договоры кредитования, инвестирования или микрофинансирования для дальнейшего развития бизнеса в социальной сфере. В основной день форума – 25 сентября – будет работать биржа деловых контактов. Участники форума смогут онлайн на сайте биржи организовать индивидуальные переговоры и сформировать свое расписание работы на площадке. Участники могут уже сейчас регистрироваться на портале биржи, представлять свои возможности в «личном кабинете» и назначать встречи.

В обсуждении каких вопросов будет активно вовлечена администрация Ленобласти? Есть ли понимание, в решении каких проблем бизнеса наиболее заинтересованы власти?

Администрация Ленинградской области совместно с технопарком «Политехнический» активно участвовала в формировании повестки всей программы, мы плотно взаимодействуем по вопросам приглашения участников, основных хедлайнеров, спикеров и модераторов мероприятия. Руководители профильных комитетов выступают экспертами и соорганизаторами круглых столов, кейс-сессий.

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, основного организатора от администрации региона, Светлана Нерушай выступит участником кейс-сессии «Участие малого и среднего бизнеса в закупках крупных компаний», где обозначит актуальную тему доступа бизнеса к госзакупкам, а также в других мероприятиях деловой программы Форума.

Непосредственное участие в панельной сессии «Подготовка квалифицированных кадров для бизнеса» примет председатель комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алексей Брицун. Он расскажет, как в регионе решается проблема оттока кадров, какие специальности остаются наиболее востребованы и как налажена связь образовательных организаций и предприятий.

На открытии форума 25 сентября состоится пленарное заседание «Городская среда и предпринимательство: тренды и возможности», которое соберет всех участников форума, примет участие руководство региона, спикеры федерального и регионального уровня, ведущие эксперты. Участники обсудят, как правильно планировать и создавать пространство для бизнеса, каким будет город в ближайшем будущем, как технологии влияют на бизнес и многие другие вопросы.

Как вы можете обозначить тот эффект, который должен вызвать форум «Энергия возможностей»? Есть ли какие-то прямые результаты от форумов прошлых лет?

На выходе мы получаем конкретные результаты, соглашения, контакты, и, самое главное, — диалог ведущих экспертов из регионов России и зарубежья, власти, бизнеса, средств массовой информации, общественных организаций с широким вовлечением всей аудитории форума.

Каждое мероприятие в рамках программы форума представляет собой не только дискуссионную площадку, где люди просто пришли «поговорить», а четко продуманную как по формату, так и по содержанию сессию, по результатам проведения которой мы формируем «матрицу предложений», куда вносим все основные прозвучавшие предложения. Причем предложения не только спикеров и основных участников дискуссии, а также непосредственно самой аудитории, так как вовлечение всех участников в формирование результатов мероприятия или, как сейчас принято говорить, «инклюзивный» процесс – одна из наших главных задач.

Какие цели преследует Политехнический университет, занимаясь организацией форума? Зачем вузу «Энергия возможностей»?

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого в лице технопарка «Политехнический» является оператором форума второй год подряд. Такая практика способствует тому, что наука приобретает прикладной характер. Политехнический университет этим и отличается: мы – практики, наши ученые адаптируют свои разработки для бизнес- и государственных задач, а организация мероприятия такого масштаба – взаимодействие на практике с представителями власти, деловых кругов и бизнесом.

В качестве одного из примеров эффективного взаимодействия власти, науки и бизнеса могу привести введение в Ленинградской области электронной системы противодействия производству и продаже фальсифицированной молочной продукции. Такая система разработана на базе Политеха совместно с ООО «Галактика» и внедрена впервые в России. Все, у кого есть смартфон, могут поднести его к QR-коду, и прочитать, где и когда было надоено молоко, на машине с каким номером его везли на завод, какие делались анализы сырья, когда была выпущена и поступила в продажу конкретная упаковка молока или йогурта, и какие ингредиенты в него добавлялись. Правительство Ленинградской области проект поддержало, подписано соглашение о его пилотном запуске на территории региона.

Кроме того, наше конкурентное преимущество – научные кадры. На базе технопарка работают экспертные группы, есть база научных разработок, стартапы студентов и преподавателей. В открытии форума планирует принять участие ректор СПбПУ Андрей Рудской, во многих мероприятиях деловой программы в качестве спикеров и основных участников дискуссии примут участие руководители и представители различных подразделений университета. Проекты Политеха будут представлены в рамках бизнес-марафона лучших инновационных практик. Мы активно вовлечены не только в организацию, но и в разработку и реализацию повестки форума, которая отражает и наши приоритеты. Во время работы форума будут активно задействованы волонтеры-политехники, которые имеют опыт работы на крупных деловых и спортивных мероприятиях: ПМЭФ, Чемпионат мира по футболу, Международный финансовый конгресс. Все это позволяет нам с уверенностью говорить, что мы являемся надежным партнером по организации такого формата мероприятий.

Вопросы задавала Елена Васильева / АБН