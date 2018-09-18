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18.09.18 / 16:00 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге эвакуировали здание Кадастровой палаты и Уставного суда

На Суворовском проспекте

В Петербурге эвакуировали здание в центре города, в котором находятся такие инстанции, как Кадастровая палата и Уставный суд. Инцидент произошел во вторник.

Как пишет «Фонтанка», эвакуацию начали из-за анонимного звонка о бомбе. Он прозвучал около 15:00. После этого началась проверка всего здания по адресу Суворовский проспект 62.

Дом по адресу Суворовский, 62 называют «Федеральным домом». В нем расположены, помимо Кадастровой палаты и Уставного суда, приемная Валентины Матвиенко, Общественная палата, комитет по экономической политике и стратегическому планированию, управление делами Федерального дома, детский сад и ресторан. Сам дом расположен напротив Смольного.

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