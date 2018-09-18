В Петербурге эвакуировали БЦ «Остров» Из-за сообщения о бомбе

В Петербурге эвакуировали бизнес центр «Остров» на Среднем проспекте Васильевского острова. Об этом очевидцы сообщили во вторник.

Эвакуация произошла в 17:00 часов. Причина – сообщение о бомбе в здании. По информации очевидцев, на место прибыли кинологи, пожарные и сотрудники ОМОНа.

Напомним, ранее во вторник в Петербурге произошли другие эвакуации. Около 15:00 часов эвакуировали здание Кадастровой палаты и Уставного суда. Причина – сообщение о бомбе. Оно оказалось ложным.