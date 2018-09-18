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18.09.18 / 16:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Instagram расширил возможности покупок в Stories

И добавил персонализированные каналы для покупок

Instagram расширил возможности покупок в Stories. Об этом организация сообщила в своем блоге.

В Instagram заявили, что теперь функцией продаж в Stories могут пользоваться все желающие из 46 стран. Также продавцы могут ставить специальные стикеры на товары в Stories. Нажав на стикер, покупатель получит дополнительную информацию о товаре.

Кроме этого, Instagram добавил персонализированные каналы для покупок в раздел «Поиск и интересное». Пользователь сервиса будет видеть в разделе сообщения от брендов, на которые он подписал и которые могут быть ему интересны. Эта функция постепенно станет доступна по всему миру в течение нескольких недель, заявили в организации.

Напомним, Instagram запустил функцию покупок в Stories в июне. Тогда клиентами сервиса стало ограниченное число брендов. Покупка товара происходит в рамках приложения. В настоящий момент аудитория Instagram составляет 800 млн человек.

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