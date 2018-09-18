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18.09.18 / 21:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Индекс Мосбиржи, цена майских указов и сделки. Итоги вторника

Обеспечение жильем по майским указам обойдется в 2,5 трлн рублей. Индекс Мосбиржи побил максимум и превысил 2400 пунктов. «Магнита» купил фармкомпанию «Фармасистемс», а МТС — долю в в сервисе YouDo. Глава Минэнерго Александр Новак спрогнозировал снижение цены на нефть.

Коллаж АБН

Майские указы по обеспечению жильем в РФ оценили в 2,5 трлн рублей. Минстрой предложил увеличить объем финансирования мер по развитию жилья и коммунальной инфраструктуры.

Индекс Мосбиржи впервые превысил 2 390 пунктов. Показатель побил максимум, а к закрытию биржи вырос до 2402,58 пунктов.

Дочерняя структура «Магнита» купила фармкомпанию «Фармасистемс». Ритейлер рассчитывает через компанию покупать лекарства напрямую у производителей.

Новак прогнозирует снижение цены на нефть до $50 за баррель. По мнению министра, ситуация с повышением цены до $70-80 носит конъюнктурный характер.

МТС приобрела долю в сервисе YouDo. Оператор вложил в сервис $12 млн.

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