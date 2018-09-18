Движение по КАД рядом с развязкой с проспектом Культуры восстановлено Последствия ДТП ликвидированы

Движение по Кольцевой автодороге Петербурга в районе развязки с проспектом Культуры восстановлено. Об этом во вторник сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Последствия аварии ликвидировали к 17:45. «Проезжая часть очищена. Движение автомобильного транспорта полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Пострадавшие в ДТП транспортные средства перемещены в полосу безопасности для дальнейшей эвакуации» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Напомним, ДТП с двумя фурами и двумя легковыми авто произошло около 11 часов утра. Водитель одного из грузовиков погиб. На КАД из-за аварии собралась пробка.