Магазины в центре Москвы вошли в пилотный проект tax free Пилотный проект уже запустили в Москве, Петербурге, Сочи и Красногорске

Магазины центральных улиц Москвы вошли в список точек, где иностранцы могут получить выплаты по tax free. Это следует из постановления премьера Дмитрия Медведева, опубликованного во вторник.

В перечень вошли магазины на улицах Кузнецкий Мост, Никольская, Большая Дмитровка, Петровка, Новый Арбат и в Столешниковом переулке. В связи с расширением списка ожидают рост предпринимательской активности в сфере производства и продажи туристических товаров, а также общий рост доходов туристической отрасли.

Добавим, в 2019 года власти планируют распространить систему tax free во всех российских городах. Пока пилотный проект запустили в Москве, Петербурге, Сочи и Красногорске. Участниками могут стать граждане стан, не входящих в ЕАЭС – они получают право на возврат 18-процентного НДС. При этом сумма покупок должна быть не менее 10 тыс. рублей в течение одних суток.