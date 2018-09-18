Из-за ремонта дорог в Петергофе изменятся маршруты автобусов С 19 сентября проезд будет закрыт по Собственному проспекту

В Петродворцовом районе Петербурга несколько автобусов изменят маршруты в связи с дорожными работами. Об этом в понедельник сообщили в комитете по транспорту.

С 19 сентября проезд будет закрыт по Собственному проспекту. В Связи с этим автобус №349 будет следовать по улице Халтурина, бульвару Красных Курсантов и далее по действующей трассе. А автобусы №351А, 353 от Санкт-Петербургского проспекта будут следовать к бульвару Красных Курсантов к Баушевской улице. Маршрут №356Ш пойдет от Санкт-Петербургского проспекта по бульвару Красных Курсантов, улице Халтурина до Баушевской улицы. Дорожные работы планируют закончить к 12 октября.

Добавим, с понедельника до 30 сентября закрыли проезд по Гренадерскому мосту. Также с понедельника до 1 октября ограничили движение на проспекте Ударников от Индустриального проспекта до проспекта Наставников. С 18 сентября по 1 ноября закроют проезд на участке проспекта Наставников от проспекта Костыгина до Ириновского проспекта без перекрестков. Также движение транспорта будет ограничено с 18 по 23 сентября на Среднему проспекте В.О. от 1-Кадетской линии В.О. до 8-9 линии В.О.