Мехх вернется на российский рынок в следующем году Первый магазин планируют открыть в апреле

Бренд одежды Мехх снова появится на российском рынке в 2019 году. Об этом в компании сообщили во вторник.

Прежний дистрибьютор компании BNS Group заключил контракт с новым владельцем ритейлера холдингом RNF. Как передает РБК, глава BNS roup подтвердил информацию о возвращении бренда и сообщил, что первый магазин откроют уже весной. Всего в течение ближайших пяти лет планируют открыть 15 магазинов в РФ.

Отметим, Мехх – торговая марка товаров индустрии моды: одежды, аксессуаров, парфюмерии и товаров для дома. Первый магазин бренда в Москве открыли в 1997 году, потом торговые точки появились в Краснодаре и Петербурге. В 2016 года в РФ было уж порядка 30 магазинов Mexx. В июле 2017 года бренд объявил об уходе из России.