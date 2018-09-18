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18.09.18 / 09:55 Новости / Россия и мир / Экономика

Мехх вернется на российский рынок в следующем году

Первый магазин планируют открыть в апреле

фото: alamy.com

Бренд одежды Мехх снова появится на российском рынке в 2019 году. Об этом в компании сообщили во вторник.

Прежний дистрибьютор компании BNS Group заключил контракт с новым владельцем ритейлера холдингом RNF. Как передает РБК, глава BNS roup подтвердил информацию о возвращении бренда и сообщил, что первый магазин откроют уже весной. Всего в течение ближайших пяти лет планируют открыть 15 магазинов в РФ.

Отметим, Мехх – торговая марка товаров индустрии моды: одежды, аксессуаров, парфюмерии и товаров для дома. Первый магазин бренда в Москве открыли в 1997 году, потом торговые точки появились в Краснодаре и Петербурге. В 2016 года в РФ было уж порядка 30 магазинов Mexx. В июле 2017 года бренд объявил об уходе из России.

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