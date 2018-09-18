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18.09.18 / 22:02 Новости / Россия и мир / Экономика

Минюст США начал проверку Tesla из-за заявлений Маска

О выкупе акций компании

Фото: cofx.ru

Министерство юстиции США начало проверку Tesla из-за заявлений главы компании Илона Маска. Об этом источники сообщили во вторник.

Ведомство начало расследование для установления факта мошенничества, передает Bloomberg. Речь идет о заявлении Маска в Twitter о выкупе акций Tesla.

Минюст отказался от комментария. Также Tesla не предоставила оперативный комментарий.

Напомним, ранее Макс заявил, что планирует выкупить акции Tesla и сделать компанию не публичной. Некоторые акционеры выступили против. Позже Макс объявил, что Tesla останется публичной организацией. При этом, акционеры заявили, что из-за заявления понесли убытки. Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении Маска.

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