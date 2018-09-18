Московская биржа открылась в плюсе Индекс МосБиржи - 2 375,06, РТС - 1 102,15

Торги на Московской бирже во вторник открылись в зеленой зоне. Индекс МосБиржи в 10:09 по московскому времени прибавил 0,06% и составил 2 375,06 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,24% до 1 102,15 пунктов.

Антон Старцев, ведущий аналитик компании «Олма» отмечает, что накануне, несмотря на риски, связанные с «торговыми войнами» между США и КНР, трейдеры в российском секторе высоколиквидных бумаг сохранили оптимизм. Действия ЦБ РФ по итогам недавнего заседания способствовали смягчению опасений, связанных с обстановкой на валютном рынке, что позволяет инвесторам пересмотреть дисконты по финансовым мультипликаторам, с которыми российские бумаги торгуются по отношению к зарубежным аналогам. Подорожали акции Мечела, Газпрома, Транснефти, Московской биржи.

При этом данные технического анализа пока не позволяют диагностировать восстановление восходящего тренда по индексу РТС – индекс вышел к верхней границе среднесрочной консолидации, но не пробил ее.