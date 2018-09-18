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18.09.18 / 14:32 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

СМИ: Правоохранительные органы провели обыск в квартире погибшего бизнесмена Шангелия

Там нашли шпионское оборудование

Правоохранительные органы провели обыск в квартире погибшего петербургского бизнесмена Бадри Шангелия. Об этом источник в силовых структурах сообщил во вторник.

Обыск в квартире на Невском проспекте длился несколько часов, передают «Невские новости». В результате сотрудники Следственного управления СКР по Ленинградской области изъяли шпионскую звукозаписывающую аппаратуру и несколько сотен различных аудионосителей. Источник заявил, что обнаруженные диски и кассеты могут хранить информацию на партнеров и людей из окружения Шенгелия.

Напомним, накануне Шенгелия обнаружили мертвым. Он находился в собственной машине на Новоприозерском шоссе. Следствие предположило, что машину расстреляли из проезжавшего мимо автомобиля. Шенгелия являлся фигурантом в деле экс-начальника Управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко.

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