ЦБ понизил официальные курсы валют Доллар - 67,75 рублей, евро – 79,17 рублей

Банк России понизил официальные курсы валют на среду. Курс доллара составит 67,75 рублей, евро – 79,17 рублей.

Доллар потеряет в цене 44 копейки, а евро – 18 копеек. Их точная стоимость по официальному курсу составит 67, 7519 рублей и 79,1749 рублей соответственно

Добавим, на торгах Московской биржи доллар и евро в настоящий момент дешевеют. В 15:09 по московскому времени доллар потерял 0,39 рубля и стоит 67,67 рублей, а евро подешевел на 0,31 рубля до 79,18 рублей.