Все новости

18.09.18 / 15:26 Новости / Россия и мир / Экономика

ЦБ понизил официальные курсы валют

Доллар - 67,75 рублей, евро – 79,17 рублей

Коллаж АБН

Банк России понизил официальные курсы валют на среду. Курс доллара составит 67,75 рублей, евро – 79,17 рублей.

Доллар потеряет в цене 44 копейки, а евро – 18 копеек. Их точная стоимость по официальному курсу составит 67, 7519 рублей и 79,1749 рублей соответственно

Добавим, на торгах Московской биржи доллар и евро в настоящий момент дешевеют. В 15:09 по московскому времени доллар потерял 0,39 рубля и стоит 67,67 рублей, а евро подешевел на 0,31 рубля до 79,18 рублей.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.