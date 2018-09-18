Приговор экс-депутату Нестеровой огласят 25 сентября Прокурор просил признать виновной и дать 10 лет тюрьмы

Приговор бывшему депутату Законодательного собрания Петербурга Светлане Нестеровой огласят 25 сентября. Об этом во вторник сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Прокурор попросил признать Нестерову виновной и назначить ей 10 лет ареста, а также штраф в 10 млн рублей. Сторона защиты потребовала оправдать экс-депутата.

Напомним, Нестерову обвиняют в получении взятки почти в 5 млн рублей. Изначально стать обвинения была о мошенничестве, однако позже дело переквалифицировали. Во время следствия и прений экс-депутат находилась под домашним арестом. По версии следствия, она получала деньги от предпринимателей за доступ к исполнению соцзаказа на территории Красногвардейского района.

Нестерову задержали в 2016 году. Прения по делу начались в декабре прошлого года.