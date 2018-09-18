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18.09.18 / 20:43 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: «Русал» сократил производство на своем заводе в Армении

И может полностью его прекратить

Фото АБН

«Русал» сократил производство на своем заводе в Армении по производству фольги «Арменал». Об этом во вторник сообщили несколько источников.

Сотрудников начали переводить на частичную занятость, передает ТАСС слова знакомого с ситуацией источника. Причина – санкции США.

По данным близкого к компании собеседника «Ведомостей», завод может полностью остановить производство. В «Русале» отказались от комментариев.

Источники Reuters сообщили, что сотрудникам выплачивают две трети заработной платы. Сокращение произошло из-за снизившегося спроса.

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на источники заявил о возможном сокращении производства «Русала». Издания сообщило, что в зоне риска находятся предприятия в Сибири. На фоне этой новости акции «Русала» стали падать. При этом, накануне акции компании начали расти.

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