СМИ: «Русал» сократил производство на своем заводе в Армении И может полностью его прекратить

«Русал» сократил производство на своем заводе в Армении по производству фольги «Арменал». Об этом во вторник сообщили несколько источников.

Сотрудников начали переводить на частичную занятость, передает ТАСС слова знакомого с ситуацией источника. Причина – санкции США.

По данным близкого к компании собеседника «Ведомостей», завод может полностью остановить производство. В «Русале» отказались от комментариев.

Источники Reuters сообщили, что сотрудникам выплачивают две трети заработной платы. Сокращение произошло из-за снизившегося спроса.

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на источники заявил о возможном сокращении производства «Русала». Издания сообщило, что в зоне риска находятся предприятия в Сибири. На фоне этой новости акции «Русала» стали падать. При этом, накануне акции компании начали расти.