Суд взыскал 30 млрд рублей с «Тракторных заводов» в пользу ВЭБа 15 млрд рублей из этой суммы - основной долг, а остальная часть – неустойки

Арбитражный суд Москвы взыскал 29,94 млрд рублей с концерна «Тракторные заводы» в пользу «Внешэкономбанка». Об этом в понедельник сообщает «Интерфакас».

Сообщается, что 15 млрд рублей из этой суммы — основной долг, а остальная часть – неустойки за пользование кредитам, по долгу и по процентам. Эта сумма также взыскивается с Курганмазавода, Красноярского завода комбайнов, Чебоксарского завода тракторов и других предприятий, которые входят в концерн.

Напомним, в прошлом году ВЭБ подал иск в Чувашский арбитражный суд о признании «Тракторных заводов» банкротом. Сумма иска составляла 68,5 млрд рублей. Процедура банкротства концерна началась в ноябре 2017 года. Совокупные долги КТЗ превышают 100 млрд рублей, при этом большая часть – это задолженность перед «Внешэкономбанком».