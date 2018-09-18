Все новости

18.09.18 / 10:06 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Болельщики назвали стадион «Санкт-Петербург» лучшим в России

По версии подписчиков издания «Чемпионат»

Футбольные болельщики назвали стадион «Санкт-Петербург» лучшим в России. Такие данные накануне огласило издание «Чемпионат» по итогам голосования в соцсети «ВКонтакте».

В финал, помимо «Санкт-Петербурга», вышел стадион «Открытие Арена». В результате победил «Санкт-Петербург» с результатом 50,34% голосов. Его признали лучшим в России 120 тыс. человек.

Напомним, стадион является домашней ареной «Зенита». В рамках чемпионата мира по футболу – 2018 стадион принял семь матчей. Вместимость стадиона – более 55 тыс. мест. Стадион строили почти 10 лет, на его создание потратили более 40 млрд рублей.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,135 seconds.