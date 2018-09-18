Болельщики назвали стадион «Санкт-Петербург» лучшим в России По версии подписчиков издания «Чемпионат»

Футбольные болельщики назвали стадион «Санкт-Петербург» лучшим в России. Такие данные накануне огласило издание «Чемпионат» по итогам голосования в соцсети «ВКонтакте».

В финал, помимо «Санкт-Петербурга», вышел стадион «Открытие Арена». В результате победил «Санкт-Петербург» с результатом 50,34% голосов. Его признали лучшим в России 120 тыс. человек.

Напомним, стадион является домашней ареной «Зенита». В рамках чемпионата мира по футболу – 2018 стадион принял семь матчей. Вместимость стадиона – более 55 тыс. мест. Стадион строили почти 10 лет, на его создание потратили более 40 млрд рублей.