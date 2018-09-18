УФАС Петербурга проверило городской День промышленности Контракт заключили корректно, но информацию о заключенном контракте не вывесили

Управление федеральной антимонопольной службы России по Петербургу устроило проверку по факту проведения городского праздника День промышленности. Об этом в УФАС сообщили во вторник.

Причиной для проверки действий комитета по промышленной политике и инновациям при заключении контракта с ОАО «Дворец Спорта» стал материал «Фонтанки». Издание указывало на возможное нарушение закона о контрактной системе при проведении закупки входных билетов на концерт. Однако инспекция по итогам проверки инспекция УФАС установила, что комитет законно заключил контракт с единственным поставщиком.

При этом выяснилось, что комитет не разместил на официальном сайте госзакупок в течение пяти рабочих дней всю информацию о заключенном контракте. В частности, подписанный в июле акт приемки-передачи появился на официальном сайте только 10 сентября. Поэтому инспекция передаст материалы дела для рассмотрения вопроса о назначении административного штрафа.

Ранее петербургское УФАС аннулировало закупки ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» на 1,5 млрд рублей. УФАС признало, что ГКУ нарушило закон о контрактной системе при проведении пяти закупок. Ведомство установило, что в четырех закупках на завершение строительства социальных объектов заказчик требовал предоставление индекса деловой репутации. При этом, согласно действующему законодательству, это не является обязательным условием.