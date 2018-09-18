Все новости

18.09.18 / 20:24 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Суд дал условные сроки проектировщикам ремонта Мариинского театра

И испытательные сроки

Кировский районный суд Петербурга дал условные сроки проектировщикам ремонта Мариинского театра. Об этом во вторник сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Речь идет о генеральном директоре ОАО «СПб проектный институт реставрации памятников истории и культуры «Ленпроектреставрация» Олеге Лыскове и советника по безопасности этой же организации Максиме Левенкове. Их обвинили в приготовлении к преступлению и мошенничеству. Обвиняемые признали свою вину. Суд дал им по два года условно с испытательным сроком в три года.

Отметим, Лысков и Левенков предложили представителю ООО «СтройАльтернатива» передать им 800 тыс. рублей. За это они должны были помочь в получении заключения строительно-технической экспертизы по работам на фасаде Мариинского театра. Обвиняемых задержали 15 августа. Это произошло после получения Левенковым 200 тыс. рублей и муляжа 180 тыс. рублей.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.