Суд дал условные сроки проектировщикам ремонта Мариинского театра И испытательные сроки

Кировский районный суд Петербурга дал условные сроки проектировщикам ремонта Мариинского театра. Об этом во вторник сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Речь идет о генеральном директоре ОАО «СПб проектный институт реставрации памятников истории и культуры «Ленпроектреставрация» Олеге Лыскове и советника по безопасности этой же организации Максиме Левенкове. Их обвинили в приготовлении к преступлению и мошенничеству. Обвиняемые признали свою вину. Суд дал им по два года условно с испытательным сроком в три года.

Отметим, Лысков и Левенков предложили представителю ООО «СтройАльтернатива» передать им 800 тыс. рублей. За это они должны были помочь в получении заключения строительно-технической экспертизы по работам на фасаде Мариинского театра. Обвиняемых задержали 15 августа. Это произошло после получения Левенковым 200 тыс. рублей и муляжа 180 тыс. рублей.