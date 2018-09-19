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19.09.18 / 09:34 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: В России могут появиться специальные акции для основателей компаний

Эксперты уже называют такую идею «революционной»

Коллаж АБН

В России могут появиться обыкновенные акции с особыми условиями для основателей компаний. Об этом в среду пишут «Ведомости» со ссылкой на проект документа Минэкономразвития.

Такие акции могут появиться как у публичных, так и у непубличных компаний, при этом пока не ясно, смогут ли подобные акции получать и мажоритарные акционеры. Такие акции позволят сохранять контроль даже при снижении доли акционера в компании, при этом дивиденды будут снижаться. В случае ликвидации или реорганизации компаний право на имущество «суперакционеров» будет считаться второстепенным. Эксперт «Ведомостей», партнер Bryan Cave Leighton Paisner Антон Панченков назвал такую идею «революцией для российского законодательства».

Напомним, в настоящий момент российские компании имеют право выпускать только обычные и привилегированные акции. На привилегированные не может приходиться более 25% капитала, владельцы таких акций лишены права голоса. При этом акционеры привилегированных акций получают фиксированные дивиденды.

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