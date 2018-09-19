Siemens и ViP Verkehrsbetrieb провели в Германии испытание беспилотного трамвая Он проехал 6 км

Производитель электроники Siemens и оператор пассажирского транспорта ViP Verkehrsbetrieb Potsdam провели в Германии испытание беспилотного трамвая. Об этом транспортный оператор сообщил в среду.

Компании создали беспилотный трамвай на основе состава Combino. Он оснащен комплексом камер и радаров. Трамвай может распознавать сигналы светофора, дожидаться посадки всех пассажиров и задерживаться на остановках.

Во время тестирования в кабине водителя находился сотрудник ViP Verkehrsbetrieb. Трамвай во время первого этапа проехал 6 км в Потсдаме. Организации планируют завершить испытания в начале октября. При успешном прохождении всех испытаний, трамвай полноценно выйдет на улицы Потсдама в 2019 году.

Добавим, весной текущего года гендиректор «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур сообщил о намерении провести испытания беспилотного трамвая в Москве. Тестирование предполагалось начать осенью. При этом, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что Россия не готова к введению беспилотного транспорта. Сначала требуется проработать нормативную базу, считает Медведев.