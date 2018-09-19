Московская биржа открылась в зеленой зоне Индекс Мосбиржи 1124,8; индекс РТС 2405,31

Торги среды на Московской бирже открылись в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи составил на открытии 1124,8 пункта, индекс РТС – 2405,31 пункта.

Спустя несколько минут после открытия Мосбиржи торгуется в плюсе на 0,03%. Долларовый РТС прибавляет почти 0,6%.

Как отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, накануне рубль отыграл около 5% потерь у доллара и 4% у евро. В настоящий момент идет закрытие длинных позиций. Укреплению рубля поспособствовал рост нефтяных котировок, интерес к рисковым активам, повышение индекса RGBI и вероятный отказ ЕС вводить новые санкции против России.