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19.09.18 / 10:09 Новости / Россия и мир / Рынки

Московская биржа открылась в зеленой зоне

Индекс Мосбиржи 1124,8; индекс РТС 2405,31

Московская биржа

Коллаж АБН

Торги среды на Московской бирже открылись в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи составил на открытии 1124,8 пункта, индекс РТС – 2405,31 пункта.

Спустя несколько минут после открытия Мосбиржи торгуется в плюсе на 0,03%. Долларовый РТС прибавляет почти 0,6%.

Как отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, накануне рубль отыграл около 5% потерь у доллара и 4% у евро. В настоящий момент идет закрытие длинных позиций. Укреплению рубля поспособствовал рост нефтяных котировок, интерес к рисковым активам, повышение индекса RGBI и вероятный отказ ЕС вводить новые санкции против России.

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