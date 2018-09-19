Глава Danske Bank уйдет в отставку из-за скандала с отмыванием денег Расследование показало, что Борген выполнял все юридические обязательства

Глава Danske Bank Томас Борген принял решение покинуть свой пост в связи с расследованием отмывания денег в эстонском отделении. Об этом в компании сообщили в среду.

«Несмотря на то, что расследование показало, что я выполнил свои юридические обязательства, я считаю свой уход лучшим решением для всех сторон», — пояснил Борген. Сообщается, что Борген продолжит свою работу до назначения нового генерального директора.

Напомним, в июле в Эстонии началось уголовное расследование по факту возможного отмывания средств в отделении датского Danske Bank. Сообщалось, что через эстонское отделение с 2007 по 2015 годы отмывались крупные суммы, в частности, из России и стран СНГ. Общий объем этих денег оценивался в $8 млрд. Параллельно банк начал проводить внутренне расследование.