Минфин заложил в бюджет рост дивидендов Сбербанка в 1,5 раза – СМИ К 2021 году ожидают рост дивидендов до 231,1 млрд рублей

Согласно проекту бюджета Минфина в 2019 году Банк России получит от Сбербанка более 200 млрд дивидендов, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на документ.

Ожидается, что ЦБ получит в 2019 году 209,5 млрд рублей дивидендов, которые будут перечислены в бюджет. Годом ранее эта сумма составляла 135,5 млрд рублей. В 2020 же году ожидается поступление дивидендов в размере 220,8 млрд рублей, а в 2021 году – 231,1 млрд рублей.

Напомним, в прошлом году Сбербанк принял новую дивидендную политику, согласно которой к 2020 году доля средств, направленных на выплату дивидендов, увеличится до 50% от прибыли по МСФО. Ранее в банке были предусмотрены выплаты акционерам в размере 20% от прибыли по МСФО. Отметим, по итогам 2017 года чистая прибыль компании составила 748,7 млрд рублей. На выплату дивидендов направили 36,2% от этой суммы – 271 млрд рублей. Это стало рекордным для Сбербанка объемом дивидендных выплат.